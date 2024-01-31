İktidarsızlığı gideriyor. Guatrı önlüyor. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı

Alef otu, doğanın bize armağan ettiği şifalı bitkilerden birisidir. Alef otu, yulaf olarak da bilinir ve iktidarsızlığı önlemesi ve guatrı tedavi etmesiyle ünlüdür.

ALEF OTU NEDİR?

Buğdaygiller familyasına ait; genellikle hayvan yemi olarak kullanılan otsu bir bitkidir. Nişasta açısından zengindir.

ALEF OTUNUN FAYDALARI…

Çocukların sindirim sorunlarını çözer. Bedensel ve ruhsal yorgunlukları alır. İdrar akışını artırır. Vücuda ferahlık sağlar. Kandaki şeker seviyesini azaltır. İktidarsızlığı ortadan kaldırır. Guatrı engeller. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını iyileştirir.

ALEF OTU NASIL KULLANILIR?

Kuru yulaf taneleri su veya süt ile pişirilip yulaf çorbası haline getirilir ya da taneler ezilerek yulaf unu yapılır ve içine bal, şeker ya da meyve eklenerek tüketilir.