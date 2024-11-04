İktisatçı Hakan Kara enflasyonun yıl sonunda ulaşacağı rakamı duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,88, yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 çıktı. Orta Vadeli Plan OVP'ye göre yıllık enflasyon beklentisi yüzde 41,5...Bugün TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre bu oranın tutması imkansız görünüyor. Merkez Bankası Eski Başekonomistlerinden iktisatçı Prof.Dr Hakan Kara, yıl sonunda çıkacak enflasyon rakamının ne olacağını yaptığı paylaşımla duyurdu. Bir dizi paylaşımda bulunan Prof. Dr. Hakan Kara, paylaşımlarında, bir konuya daha dikkat çekti. Kara, IMF veri tabanında yer alan ülkeler arasında en yüksek 6'ncı enflasyona sahip ülke olduğu belirtti.

İşte iktisatçı Prof.Dr. Hakan Kara'nın paylaşımları:

"Bugünkü enflasyon verisinden sonra bu yılı %44 civarında kapatacağımız belli oldu. OVP’de bu yılın hedefi %33’tü. Böylece hedefin 1/3 oranında üzerinde kalmış olacağız. Üstelik bu sapmayı döviz kurunun ve petrol fiyatlarının tahminlerden daha düşük olduğu bir yılda yaşadık.

Genel seçimlerden bu yana TÜİK ve İTO fiyat endeksleri. 15 aylık birikimli fark %5,8. İki endeksin içeriğinin epey farklı olduğunu da düşünürsek son dönemde ölçümde ciddi sorun var diyemeyiz.

IMF veri tabanında yer alan ülkeler arasında, Türkiye mevcut durumda dünyanın en yüksek 6. enflasyonuna sahip ülkesi. 2008 yılından beri düşüş eğilimindeyiz"