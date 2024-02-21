İlaç kanununa düzenleme geliyor. Vatandaş ilaç şirketlerinin deneği olacak

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, TBMM'de görüşmeleri devam eden torba yasanın ilaçlarla ilgili yeni düzenlemesi endişeleri beraberinde getirdi. Düzenlemeye göre, yeni ilaç ruhsatı almak isteyen firmaların ürün analizleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmayacak, firma beyanı yeterli olacak.

Meslek örgütleri ve eczacılar, "Halk sağlığını bozacak, vatandaşın denek olarak kullanılmasına neden olacak bu kanun teklifini kabul edemeyiz" dedi.

ANALİZ ZORUNLULUĞU KALDIRILIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın ilaçları analiz etmeden piyasaya sürülmesini sağlayacak olan bu kanun teklifinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını savunan eczacılar, 1262 sayılı yasanın ilaç üretiminin dünya standartlarında olmasını sağlayan ve halk sağlığını güvenceye alan bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Eczacı Nurten Saydan, 1262 sayılı yasanın ilaçta kırmızı çizgileri olduğunu ve bu kanun teklifinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Saydan, "Halk sağlığını bozacak, vatandaşın denek olarak kullanılmasına neden olacak bu kanun teklifini kabul edemeyiz" dedi.

Saydan, ülkemizde ilaç ruhsatlandırma süresinin uzun ve maliyetli olduğunu ancak bu uzun sürecin kısaltılması için ruhsatlandırma sürecindeki bürokratik işlemlerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Yeni ilaçların Türkiye'ye gelmemesinin, ilaçların bulunamaz olmasının ve yabancı ilaç sanayinin ülkeden ilaçlarını çekmesinin sebebinin 1262 sayılı yasa olmadığını belirten Saydan, “İlaç fiyatını belirlemede kullanılan düşük ve sabit Avro değeri uygulamasından vazgeçilmelidir" diye konuştu.

Meslek örgütleri ve eczacılar, yeni düzenlemenin halk sağlığını tehlikeye atacağını ve ilaç firmalarını denetimsiz hale getireceğini savunuyor.

Düzenlemenin geri çekilmesini ve ilaç ruhsatlandırma sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın analiz yetkisinin korunmasını talep ediyorlar.