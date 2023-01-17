17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zamla çözülecek denilmişti, kriz büyüdü: Muadil ilaçlar bile bulunamıyor

Zamla çözülecek denilmişti, kriz büyüdü: Muadil ilaçlar bile bulunamıyor

Uygulanacak zamlarla bulunamayan rahatlama olacağı söylenmişti. Ancak uygulanan zam da ilaç krizine çare olmadığı gibi vatandaşın cebinden çıkan fark ücretleri de arttı. Eczacılar, muadil ilaçların da depolarda bulunmadığını, vatandaşların bu nedenle daha çok fiyat farkı ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:03
Takip Et

İlaç krizinin faturası vatandaşa kesildi

Zamla çözülecek denilmişti, kriz büyüdü: Muadil ilaçlar bile bulunamıyor
+
Aa
-

Piyasada bulunamayan ilaç sorunu sürerken, vatandaşın cebinden ödediği fark ücretlerinin de arttığı belirtildi. ANKA'da yer alan habere göre; Eczacılar, muadil ilaçların da depolarda bulunmadığını, vatandaşların bu nedenle daha çok fiyat farkı ödemek zorunda kaldığını söyledi. Piyasada bulunamayan ilaç sorunu devam ederken, faturanın yine halka kesildiği ortaya çıktı. Osmaniyeli Eczacı Abdussamed Deveci, piyasada süren ilaç yokluğu nedeniyle hem kendilerinin hem de vatandaşın sorun yaşamaya devam ettiğini söyledi. Muadil ilaçların depolarda bulunmadığını, vatandaşın bu nedenle daha çok fiyat farkı ödemek zorunda kaldığını belirten Deveci, "Şimdi, son gelen zamlardan sonra ilaçtaki fiyat farkları çok fahiş çoğaldı. Mesela tansiyon grubunda bir hastamıza, 4 kutu tansiyon hapında 198 TL fiyat farkı çıktı. Bu emekli, normalde para vermemesi gerekir" dedi.

ZAM GELDİ, SORUN BÜYÜDÜ

Eczanenin boş raflarını gösteren Deveci, şöyle devam etti: "Raflarımızda ilaç kalmadığı için, şu raflarla ben bir nöbete girsem gelen çoğu hastaya ‘yok’ diyorum. Yüzde 35’lik bir zam geldi ama yoklarımız daha da çoğaldı. Çok kritik bazı ilaçlar şu an yok, bulamıyoruz. Çoğu hastayı, günlük en az 20-25 kişiyi ‘İlaç yok’ deyip geri çeviriyoruz. Son gelen zamlardan sonra ilaçtaki fiyat farkları çok fahiş çoğaldı. Çok grupta mesela fiyat farkı var, fark çıkarmayan ilaç nerede? Yok depoda. O muadil gördüğü ilaç depoda yok ama fiyatta onu baz aldığı için fark çıkartıyor. 100-150 TL fark verenler var." 

MUADİL İLAÇ DAHİ BULUNAMIYOR

CHP Gaziantep Milletvekili Eczacı İrfan Kaplan da ilaç krizi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nı acil çözüm bulması için göreve davet etti. Kaplan, özetle şunları söyledi:

"İlaç krizi ciddi şekilde artarken, Sağlık Bakanlığı krizi çözmek adına hiçbir adım atmıyor. Antibiyotik, ağrı kesiciler bile ulaşılamaz hale geldi. Kalp, tansiyon ve şeker hastaları ilaç bulamıyor. Birçok ilaca erişilemediği gibi muadil ilaç dahi bulunamıyor. Sağlık Bakanı’na eczaneleri gezmesini, yaşanan krizle yüzleşmesini öneriyorum."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Veli
17.01.2023 16:10
Parti sevgisi ülke sevgisini geçmişse sıkıntı büyük  
 
Misafir
17.01.2023 15:45
En basit ağrı kesici bile yok. Hala nasıl sorun yok diyorlar, anlaşılır gibi değil. Sağlığımız bile umurlarında değil. Çok yazık.  
 
hayret
17.01.2023 15:17
İlaç sıkıntısı. Sağlığın nerede ise yarısı özelleşti, parası olmayana nitelikli sağlık hizmeti kalmadı. çağ atlamak böyle mi oluyor.!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
3
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
4
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
5
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
6
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
7
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.