Zamla çözülecek denilmişti, kriz büyüdü: Muadil ilaçlar bile bulunamıyor

Piyasada bulunamayan ilaç sorunu sürerken, vatandaşın cebinden ödediği fark ücretlerinin de arttığı belirtildi. ANKA'da yer alan habere göre; Eczacılar, muadil ilaçların da depolarda bulunmadığını, vatandaşların bu nedenle daha çok fiyat farkı ödemek zorunda kaldığını söyledi. Piyasada bulunamayan ilaç sorunu devam ederken, faturanın yine halka kesildiği ortaya çıktı. Osmaniyeli Eczacı Abdussamed Deveci, piyasada süren ilaç yokluğu nedeniyle hem kendilerinin hem de vatandaşın sorun yaşamaya devam ettiğini söyledi. Muadil ilaçların depolarda bulunmadığını, vatandaşın bu nedenle daha çok fiyat farkı ödemek zorunda kaldığını belirten Deveci, "Şimdi, son gelen zamlardan sonra ilaçtaki fiyat farkları çok fahiş çoğaldı. Mesela tansiyon grubunda bir hastamıza, 4 kutu tansiyon hapında 198 TL fiyat farkı çıktı. Bu emekli, normalde para vermemesi gerekir" dedi.

ZAM GELDİ, SORUN BÜYÜDÜ

Eczanenin boş raflarını gösteren Deveci, şöyle devam etti: "Raflarımızda ilaç kalmadığı için, şu raflarla ben bir nöbete girsem gelen çoğu hastaya ‘yok’ diyorum. Yüzde 35’lik bir zam geldi ama yoklarımız daha da çoğaldı. Çok kritik bazı ilaçlar şu an yok, bulamıyoruz. Çoğu hastayı, günlük en az 20-25 kişiyi ‘İlaç yok’ deyip geri çeviriyoruz. Son gelen zamlardan sonra ilaçtaki fiyat farkları çok fahiş çoğaldı. Çok grupta mesela fiyat farkı var, fark çıkarmayan ilaç nerede? Yok depoda. O muadil gördüğü ilaç depoda yok ama fiyatta onu baz aldığı için fark çıkartıyor. 100-150 TL fark verenler var."

MUADİL İLAÇ DAHİ BULUNAMIYOR

CHP Gaziantep Milletvekili Eczacı İrfan Kaplan da ilaç krizi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nı acil çözüm bulması için göreve davet etti. Kaplan, özetle şunları söyledi:

"İlaç krizi ciddi şekilde artarken, Sağlık Bakanlığı krizi çözmek adına hiçbir adım atmıyor. Antibiyotik, ağrı kesiciler bile ulaşılamaz hale geldi. Kalp, tansiyon ve şeker hastaları ilaç bulamıyor. Birçok ilaca erişilemediği gibi muadil ilaç dahi bulunamıyor. Sağlık Bakanı’na eczaneleri gezmesini, yaşanan krizle yüzleşmesini öneriyorum."