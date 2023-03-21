Hangi ilacı kullanırken hangi gıda tüketilmez

Yeterli ve dengeli miktarda besin almak sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazları arasında yer alı. Beslenmenin önemi giderek daha iyi anlaşılırken, konuyla alakalı birçok çalışma da yapılıyor. Besin ve ilaç etkileşimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut konuya dikkat çekti

Çoğu zaman, kullanılan ilaçlar ile tüketilen besinlerin risk oluşturabileceği tahmin edilemiyor. Besin ve ilaç etkileşimine sıklıkla rastlanıyor olup; bu durum hastaların tedavi sonuçlarını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle çok sayıda ilaç kullanan hastalarda, belirgin ilaç etkileşiminin görülme olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut; hastaların bilgilendirilmesinde eczacının rolünün büyük olduğunu belirterek, doktor ve diyetisyenlerin de mutlaka komplikasyonlar konusunda hastaları uyarması gerektiğinin altını çizdi.

"BİRÇOK İLACIN ETKİNLİĞİ, KİŞİNİN O ANDA AÇ VEYA TOK OLMASIYLA DEĞİŞEBİLİYOR"

"Besin ve ilaç etkileşimleri çok yönlü olarak ele alınıyor. Bu etkileşimler; fiziksel, kimyasal, fizyolojik ve fizyopatolojik boyutlarda olabiliyor" diyen Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Besinin içinde bulunan bazı besin öğeleri, bazı ilaçlarla aynı anda ağızdan alınırsa ilacın emilimi ve tedavi etkinliği değişebilir. Besin öğeleri ilaçla etkileşime girip beklenmeyen ya da istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Birçok ilacın etkinliği, kişinin o anda aç veya tok olmasıyla değişebilir. İlaçların kullanımında muhakkak aç veya tok kullanılacağı belirtilmelidir. Bazı ilaçlar, kişinin beslenme durumunu ve besin öğelerinin vücutta kullanımını engelleyerek; vücuttan atılmasını değiştirebilir, beslenme yetersizliğine neden olabilir" diye konuştu.

"KANIN PIHTILAŞMASINI ÖNLEYEN İLAÇLAR BU BESİNLERLE TÜKETİLMEMELİ"

Antibiyotiklerin; asitli besinler, meyve suları, kafein ve domates ile alındığında mide asidini artırdığını ve emilimi etkilediğini vurgulayan Özkarabulut, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazı antibiyotiklerin süt ürünleri ile aynı öğünde tüketilmemesi gerekir. Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar aç veya tok karna alınabilir. Onda da K vitaminine dikkat edilmesi gerekiyor. İlacı daha az etkin hale getirir. K vitamininden zengin; patates, muz, kayısı, brokoli, lahana, karalahana, ıspanak, kıvırcık ve turp gibi yiyecekleri tüketirken dikkatli olunmalı. Yaban mersini tüketilmemeli. Antidepresanlar da aç veya tok karna alınabilir. İlaç bütün yutulmalı, çiğnenmemelidir. Thiaminden zengin besinlerle etkileşime girer. Eski peynir, sosis, sucuk, incir, bakla, lahana turşusu, dana ciğeri ile tüketilmemeli. Thiamin, kan basıncını ölümcül seviyeye çıkarabilir. Baş ağrısı, kusma ve ölüme neden olabilir. Bu bilgilerin daha yaygın olarak duyurulması büyük önem teşkil ediyor."

DHA