İlaca dev zam geliyor. Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasada bazı ilaçlar bulunamıyor. Nedeni sorulduğunda ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinde Euro değeri artırıldı. Böylece bu oran yüzde 23,5'a çıkarıldı. Bu da zam anlamanı geliyor.

Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, belirlenen Euro değeri 2025 yılı için de uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru yükseltildi. Böylece İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden Euro değeri, yüzde 23.5 arttırıldı. Bu kararla birlikte TL bazında euro değeri 17 bin 5483 TL'den 21 bin 6721 TL'ye yükseltildi.

Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları, depocu kârı 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) yüzde 8, eczacı karı yüzde 28, 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) depocu karı yüzde 6, eczacı karı yüzde 18 ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu karı yüzde 3, eczacı karı yüzde 13 olacak.

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