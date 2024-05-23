İlaçları susuz almakla ilgili uzman görüşleri

İlaçların doğru bir şekilde alınmasının tedavinin etkinliği açısından büyük önem taşır.

Uzmanlar, ilaçların genellikle en az bir bardak su ile alınması gerektiğini vurgulamakta.

Susuz alınan ilaçlar, yemek borusu veya bağırsaklarda tahrişe ve hasara yol açabilir.

“İLAÇLAR MEYVE SUYU VEYA SÜT İLE ALINABİLİR”

Prof. Dr. Mesut Sancar, ilaçların yalnızca yemek borusundan rahatça geçmesini sağlamak için değil, aynı zamanda diğer önemli nedenlerden dolayı da bol su ile alınması gerektiğini belirtti.

Prof. Sancar'ın açıklamalarına şu şekilde:

"Hastalarımız sıkça, ilaçlarını az miktarda su veya hatta bazen çay ile, hatta susuz olarak alabildiklerini ifade ederler. Fakat ilacın doğru şekilde alınması, tedavi sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Bol miktarda su kullanmanın bir nedeni, ilacın yemek borusunu tahriş etmeksizin geçişini sağlamaktır. Ayrıca, yeterli miktarda sıvı ile alınmayan ilaçlar yavaş çözülür ve bu da emilimin ve etkinin gecikmesine yol açar. İlaçların bol su ile alınması, onların daha hızlı çözülmesini, emilimini ve mideden ince bağırsağa geçişini hızlandırır. Bu nedenle, ilaçları alırken en az bir bardak su kullanılmalıdır. Bazı durumlarda, özellikle mide hassasiyeti olan hastalar için, ilaçlar meyve suyu veya süt ile alınabilir."

Prof. Dr. Sancar, ayrıca, buzdolabında saklanması gerekmeyen ilaçların, bozulmamaları için orijinal ambalajlarında, ışık, sıcaklık gibi dış etkenlerden korunarak ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerektiğini de vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR...

Türk Gastroenteroloji Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, özellikle doksisiklin gibi bazı antibiyotikler ve reçetesiz satılan ağrı kesiciler (aspirin, ibuprofen, naproksen sodyum, parasetamol) susuz alındığında ülsere neden olabilir.

İlaçların alınış şekli, ilacın etkisini artırabilir, azaltabilir ya da yan etkileri ağırlaştırabilir. Bu nedenle, ilaçların nasıl alınacağı konusunda doktorunuzun veya eczacınızın tavsiyelerine uymak çok önemlidir.

Ayrıca, birden fazla ilaç kullanıyorsanız, ilaç etkileşimlerine dikkat etmek ve bu konuda da sağlık profesyonellerinden bilgi almak önemli olduğu bildirildi.

İŞTE ÖNEMLİ NOKTALAR...

İlaçları alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaların şunları olduğu ifade edildi:

• İlaçlarınızı her zaman oturarak veya ayakta, dolu bir bardak su ile alın.

• İlaçları su yerine greyfurt, nar gibi meyve suları, asitli ya da alkollü içeceklerle içmeyin.

• İlaçları susuz içmek, vücuda bir faydası olmadan sindirim sisteminden atılmasına neden olabilir.

• Kalsiyum tabletleri gibi bazı ilaçlar, bazı antibiyotiklerle birlikte alınmamalıdır.

• Kan sulandırıcılar gibi terapötik aralığı dar olan ilaçlar kesinlikle ezilmemelidir.