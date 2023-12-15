İlaçları susuz kullanınca neler olur

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
İlaçları susuz kullanınca neler olur
Gündelik yaşamda kullanılan ilaçları sulu mu yoksa susuz mu alıyorsunuz. İşte ayrıntılar...

İlaçların sağlıklı emilimi için nasıl kullanılması gerektiği çok önemli. Birçok kişi ilaçlarını susuz kullanırken aslında çok tehlikeli olduğunun farkına varmıyor. Uzmanlar ilaçların su ile alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Susuz alınan ilaçlar en az bir bardak su ile yutulmadıklarında daha doğrusu günlük aktiviteleriniz sırasında yemek borusu ya da bağırsaklarda tahrişe ve hasara yol açıyor.

Susuz ilaç alımı boğazda ülser gelişmesine yol açarken ilaç boğaza yapışırsa, yemek borusunun hassas mukoza zarı üzerinde toksik etki yaratıyor. Türk Gastroenteroloji Dergisi'nde konuya ilişkin bir araştırma yayımlandı. Araştırmaya göre, “Hemen hemen her ilaç, özellikle doksisiklin (bir antibiyotik) ve reçetesiz satılan ağrı kesiciler (aspirin, ibuprofen, naproksen sodyum, parasetamol) bu tip ülsere neden olabilir” denildi.

Bu arada bazı ilaçlar aç karnına alındığında en iyi sonucu verirken, bazıları yemekten sonra alınmalı. Ayrıca aynı anda alınamayan ilaçlar da vardır. İlaç kullanımının detayları konusunda mutlaka doktor ve eczacıya danışmak gerekli. Özellikle kan sulandırıcılar gibi terapötik aralığı dar olan ilaçların kesinlikle ezilmemesi gerekiyor. Etkili yoğunlukları, toksik etki gösterebiliyor.

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