‘İlahi güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun! Bu şehir anne-kızı konuşuyor: 7 ilde eş zamanlı operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Batman’da ilahi güçleri olduğunu iddia ederek insanları büyü ve şifa vaadiyle kandıran anne-kız ile birlikte hareket eden 29 kişilik şebeke çökertildi. 300 milyon liralık bir vurgun yapan çetenin üzerine Arapça yazı yazılan tişörtü bir kişiye 4 gün boyunca giydirdikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarda, anne ve kızının, sahip oldukları ilahi güçler sayesinde yaptıkları büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttıkları, özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiklerini, gelecekteki yaşamları hakkında bilgiler verdiklerini iddia edip dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

Şüphelilerin büyü yapmak için "gerekli masraflar" adı altında müştekilerden para talep ettikleri ve aracılık yapan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

ALMANYA'DA ÇAĞIRDIKLARI KİŞİYE 4 GÜN AYNI TİŞÖRTÜ GİYDİRMİŞLER

Anne ve kızın aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla mağdurlara karşı kullandıkları, mağdurlardan birini Almanya'dan Batman'a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları da belirlendi. Ekipler, anne ve kızı ile onlarla beraber hareket eden 27 şüpheli için, "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan Batman, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defterler, kitaplar ele geçirildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne ve kızının da aralarında olduğu 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli savcılık tarafından, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

7 ilde eş zamanlı operasyon! Bir il bu anne-kızı konuşuyor: ‘İlahı güç’ yalanı ile 300 milyonluk vurgun

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