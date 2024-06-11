İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay. Öğrenciler suçüstü yakaladı

7 Haziran tarihinde Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde mide bulandıran bir rezalet yaşandı. Üniversitedeki bir temizlik görevlisi Veterinerlik Fakültesi’ndeki bir köpeği alarak İlahiyat Fakültesi’nin tuvaletine getirdi.

Temizlik görevlisi burada köpeği istismar ederken öğrenciler tarafından suçüstünde yakalandı. Rezil olaya tanıklık eden öğrenciler bu durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri temizlik görevlisini gözaltına aldı.

Temizlik görevlisinin emniyette yapılan işlemleri sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi. Üniversite yetkilisi konu hakkında soruşturma başlattı ve görevliyi görevinden uzaklaştırdı. Skandal olay ülke gündeminde çokça konuşuldu.