İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay. Öğrenciler suçüstü yakaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay. Öğrenciler suçüstü yakaladı

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çalışan bir temizlik görevlisi, Veterinerlik Fakültesi’nden aldığı bir köpeği İlahiyat Fakültesinin tuvaletinde istismar ederken öğrenciler tarafından suçüstü yakalandı.

7 Haziran tarihinde Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde mide bulandıran bir rezalet yaşandı. Üniversitedeki bir temizlik görevlisi Veterinerlik Fakültesi’ndeki bir köpeği alarak İlahiyat Fakültesi’nin tuvaletine getirdi.

Temizlik görevlisi burada köpeği istismar ederken öğrenciler tarafından suçüstünde yakalandı. Rezil olaya tanıklık eden öğrenciler bu durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri temizlik görevlisini gözaltına aldı.

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Temizlik görevlisinin emniyette yapılan işlemleri sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi. Üniversite yetkilisi konu hakkında soruşturma başlattı ve görevliyi görevinden uzaklaştırdı. Skandal olay ülke gündeminde çokça konuşuldu.

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