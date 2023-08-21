İlahiyatçı Cemil Kılıç Hacı Yakışıklı'nın anlamsız denklemini tek cümleyle bozdu

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı, bugünkü yazısında ‘Devlet Opera ve Balesi’ni hedef aldı.

Yakışıklı, “Devlet Opera ve Balesi mi olur?” başlıklı yazısında, “Yalnız ben ‘Devlet Opera ve Balesi’ diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?” ifadelerini kullanmıştı.

CEMİL KILIÇ'TAN YAKIŞIKLI'YA TEPKİ

Hacı Yakışıklı’nın bu sözlerine İlahiyatçı Cemil Kılıç sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yakışıklı’nın ilgili sözlerini paylaşan Kılıç, ”GÖK TÜRKLER DEVAM ETSEYDİ AKP DE OLMAZDI HACI... AYRICA GÖKTÜRKLERDE HACI DA YOKTU!” ifadelerini kullandı.

HACI YAKIŞIKLI NE YAZMIŞTI?

“’Çocuklarınızı baleye göndermeyin’ diyebilirim, gidilmemesini tavsiye edebilirim. Ama ötesine geçemem; gidenlere ‘hakaret’ edemem, onları ‘ilkel, çağdışı’ diye yaftalayamam!” ifadelerini kullanan Yakışıklı, yazısının devamında Devlet Opera ve Balesi’ni şöyle hedef aldı:

“Yalnız ben ‘Devlet Opera ve Balesi’ diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?

Göktürkler’de bale mi vardı? Balçiçek Hatun, Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin bale mi yapıyordu?”