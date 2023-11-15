İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi

Bursa’da yapılan bir sempozyumda konuşan ilahiyatçı Hasan Aydın, Atatürk’ dinsiz diyenlere, Atatürk’ün zamanında din adına yaptıklarını tek tek anlatarak Ulu Önder hakkında bilinmeyen ve merak edilen her şeyi bir bir açıkladı.

Atatürk’ün zamanında verilen kimlik kartlarında ‘Din’ bölümünün yer aldığını ama bugün verilen kimlik kartlarında Din bölümünün yer almadığı,

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde Müslüman nüfus oranının yüzde 99 olduğu ama Osmanlı’da bu oranın yüzde 58 olduğu, Bursa’da bir kolejde sırf iki kızın Hristiyan olmasından dolayı Atatürk’ün koleji kapattığı tek tek anlatıldı.

Video sosyal medyada gündem oldu.