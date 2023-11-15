İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi

İlahiyatçı Hasan Aydın’ın bir panelde Atatürk hakkında yaptığı konuşma hem izleyenleri hayran bıraktı. Hem de Atatürk düşmanlarının yüzüne tokat gibi gerçekleri vurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi

Bursa’da yapılan bir sempozyumda konuşan ilahiyatçı Hasan Aydın, Atatürk’ dinsiz diyenlere, Atatürk’ün zamanında din adına yaptıklarını tek tek anlatarak Ulu Önder hakkında bilinmeyen ve merak edilen her şeyi bir bir açıkladı.

Atatürk’ün zamanında verilen kimlik kartlarında ‘Din’ bölümünün yer aldığını ama bugün verilen kimlik kartlarında Din bölümünün yer almadığı,

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde Müslüman nüfus oranının yüzde 99 olduğu ama Osmanlı’da bu oranın yüzde 58 olduğu, Bursa’da bir kolejde sırf iki kızın Hristiyan olmasından dolayı Atatürk’ün koleji kapattığı tek tek anlatıldı.

Video sosyal medyada gündem oldu.

Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Milli takım galibiyetle başladı Spor
Milli takım galibiyetle başladı
Hülya Avşar 'Kasım güneş ve ben' notu ile paylaştı. Paylaşımı yorumlara kapattı Magazin
Hülya Avşar 'Kasım güneş ve ben' notu ile paylaştı. Paylaşımı yorumlara kapattı
Salih Özcan'dan İsmail Yüksek'e övgü yağmuru: Birbirimizi destekliyoruz Spor
Salih Özcan'dan İsmail Yüksek'e övgü yağmuru: Birbirimizi destekliyoruz
TRT emekli ve memur zammı için net rakam verdi: Yeni yılda alınacak maaşlar ilk kez ortaya çıktı! Ekonomi
TRT emekli ve memur zammı için net rakam verdi: Yeni yılda alınacak maaşlar ilk kez ortaya çıktı!
Sakarya’da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı Gündem
Sakarya’da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza. TIR otomobile çarptı: 1 ölü 4 yaralı Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza. TIR otomobile çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat’ın yeni projesi belli oldu Magazin
Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat’ın yeni projesi belli oldu