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İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ın ‘Yaşayan Kur’an’ kitabına basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tefsir' isimli eserine ilişkin basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı verildi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 06:17
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İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ın eserine basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı

İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ın ‘Yaşayan Kur’an’ kitabına basım dağıtım yasağı ve toplatma kararı
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İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, 'Yaşayan Kur'an: Türkçe Meal-Tefsir' isimli eserine basım dağıtım yasağı geldiğini ve kitaba ilişkin toplatma kararı verildiğini duyurdu.

Kararın sakıncalı unsurlar sebebiyle alındığını söyleyen ve belgesini paylaşan Eliaçık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul sulh ceza mahkemesi 'İslam Dini'nin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içerdiği' gerekçesiyle 'Yaşayan Kur'an: Türkçe Meal-Tefsir' adlı eserimiz hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı vermiştir."

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