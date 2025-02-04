İlan Resmi Gazete'de yayımlandı! Göç İdaresi Başkanlığı'na personel alımı yapılacak

Resmi Gazete'de Göç İdaresi Başkanlığının yayımladığı ilanına göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 toplamda 560 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar için Göç İdaresi Başkanlığının 'www.goc.gov.tr' internet adresi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav günü, saati ve sınav yeri ilan edilecek ve duyurulacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR!

Adaylarda sözlü sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olma ve 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından (KPSS) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan alma şartları aranacak.

SINAV TARİHİ!

Giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılacak. Sözleşmeli personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.