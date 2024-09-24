İlber Ortaylı: Aristoteles'in 'Ahlak'ın Kökeni' eserinin en iyi çevirisi Türkçe ile yapılmıştır

Ankara'da "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi.

Türkçenin tarihsel süreç içerisinde dünyada bıraktığı izlere işaret eden Prof. Dr. Ortaylı, dilin çeşitli dillerle etkileşimi ve dünya dilleri arasındaki yeri hakkında dinleyicilere bilgi verdi..

Türkiye'de en yaygın şekilde Oğuz dil grubunun kullanıldığını belirten Ortaylı, Oğuz Türkçesi'nin Anadolu ve Rumeli'de kullanıldığını ifade etti.

Türkçenin ve Türk yazı dilinin geçmişinin dünyadaki en eski dillerden sayılabileceğini aktaran Oltaylı, "Türkçe, eski bir dil grubuna mensup bir dildir. Kullanışı, gramatik yapısı, fiilleri ve fiillerin çekimi dolayısıyla eski bir dildir. Türkçe, dünyadaki birçok dilden daha eski yazılı metinlere sahiptir. Aynı zamanda bilim, ilim ve felsefe dilidir. Aristoteles'in 'Ahlak'ın Kökeni' adlı eserinin en iyi çevirisi Türkçe ile yapılmıştır. Böylelikle Türkçenin felsefe dili olduğu da net bir şekilde görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkçenin geniş coğrafyada konuşulduğunu vurgulayan Ortaylı, Çağatay Türkçesi ile Sibirya Türkçesinin kullanımına ve bu dillerin incelenmesine ilişkin ayrıntılara değindi.

Türk devletlerinin, ordularında Türkçe kullanıldığını vurgulayan Ortaylı, tarih boyunca Anadolu beyliklerinde de Türkçenin hakim olduğunu aktardı.

Ortaylı, her dilin değişime açık olduğunu kaydederek, dilin korunmasının öneminin altını çizdi.