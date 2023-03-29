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İlber Ortaylı: Bunlara hödük denir

Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir etkinlikte, “Gençliğin yeni merakları var fakat şiirden anlamıyorlar. Bunlara hödük denir” dedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 08:36
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İlber Ortaylı çok kızdı: Bunlara hödük denir

İlber Ortaylı: Bunlara hödük denir
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AA’da yer alan bilgilere göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen kütüphane konuşmalarına Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.

"BUNLARA HÖDÜK DENİR"

Ortaylı, edebiyat eğitimi hakkında yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de şiir gitti çünkü ilham kaynağı yok. Divan edebiyatını terk ediyorsun ama aynı insan, bu sefer de otomatik olarak halk edebiyatını da terk etmiş oluyor. Bugünkü Türkler şiir bilmiyor. Gençliğin yeni merakları var fakat şiirden anlamıyorlar. Bunlara hödük denir; iyi ihtisası vardır ama edebiyattan anlamaz. ABD'de falan zengin adamlar vardı, bilgisayar yazılımcısı ama bunlar akşam yemeğe davet edilmez. Avrupa'da böyle insanları hiç dikkate almazlar" ifadelerini kullandı.

Türkçeyi Fatih'te öğrendiğine dikkati çeken Ortaylı, ana dilin iyi kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Ortaylı gençlere, sadeleştirilmiş Türk edebiyatı kitaplarını almayıp, okumamaları tavsiyesinde bulunarak, "Öyle eski bir lisede yaşıyorsunuz ki, bazı şeyleri öğrenmek zorundasınız. Burası açık bir şekilde size bu kaynağı temin eder. Etraftaki sokakları gezseniz bile başka bir hava bulursunuz. Burası, Vefa semti çok bozulmadı. Muhafaza eder kendini ve eski havayı teneffüs edersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaylı, şunları kaydetti:

"Ona göre musiki olacak, sokaklardan geçerken eskiyi hatırlayacaksın. Karadeniz'den gelen bir adam, Süleymaniye, Şehzadebaşı mıntıkasının şiirselliğine, poetik vasfına sahip olamaz, bu mümkün değil. Bana sorulsa gene burada Fatih'te oturmak isterim. Ama tabii bu Aksaray'ın yıkılması lazım. Çünkü kültürüyle, konuştuğu dille, komşuluk ilişkileriyle dünyanın en medeni mahallesi, bugün milletlerarası kriminal merkez haline dönüşmüş vaziyette."

"ÜNİVERSİTEYE GİRECEK ÇOCUK, GİRER ZATEN"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, dershanelere giden öğrencilere de değinerek, "Bunların başarı oranı yüzde 20-30'ların üzerine çıkmıyor. Üniversiteye girecek çocuk, girer zaten. Vefa Lisesinde, Kabataş Lisesinde okuyan bir çocuk girer bir yerlere. Böyle kutu kutu doldurmaya lüzum yok. Bu çocukcağızları dershanede tutmakla onları kültürel yetişmelerinden ve vatanın kültüründen uzak tutuyoruz. En verimli çağlarınızda sizi böyle dershanelere kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı moderatörlüğünde yapılan etkinliğe Vefa Lisesi öğrencileri katıldı.

Bu yıl "Kütüphane İyileştirir" temasıyla kutlanan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında yarın ve 30 Mart'ta Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu, Mustafa Kutlu, İhsan Fazlıoğlu ve Hikmet Barutçugil konuşma yapacak.

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