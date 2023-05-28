İlber Ortaylı gazetecilere saat verdi: Gelirseniz açıklama yapacağım

Ünlü tarihçi ve Profesör İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy kullanmak için Gümüşsuyu'nda yer alan Atatürk Kitaplığı'na geldi. Saat 14.00 sıralarında oy kullanacağı salona gelen Ortaylı, oyunu kullandı.

Ortaylı, Atatürk Kitaplığı'ndan ayrılırken basın mensupların açıklamada bulundu.

Şu ifadelere yer verdi:

"Saat 18.00’dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim"

Ortaylı, "Hayırlısı olsun inşallah. Bekliyoruz bakalım. Yoğunluktan haberim olmadığı için burayı tanımlamam mümkün değil. Burası çok yaygın bir sandıktır. Bizim mahallenin halkında sabah 8’de kalkıp sandığa gitmek gibi bir heyecan yoktur. Bütün güne yayılırlar. Onun için yoğunluğu ölçemem. Ben de dâhilim. Bakın saat 2 oldu. Zor yetiştim. Saat 18.00'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim. Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz"