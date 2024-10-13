İlber Ortaylı Kayseri Kitap Fuarı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Ticaret Merkezi!nde düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda Talas Belediyesi rüzgârı esti.

513 yazar, 412 yayınevi ve milyonlarca kitabın yer aldığı fuarda stant açan Talas Belediyesi'nin, ilçenin tarihi ve kültürel mekânlarının gerçeği aratmayan minyatürleri büyük beğeni topladı. İlçenin tarihi simgelerinden Kiçiköy Mahallesi'ndeki Gölbaşı Meydanı'nda bulunan Ali Saip Paşa Çeşmesi, Osmanlı Kültür Sokağı ve tarihi motiflerin yer aldığı stantta ayrıca tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı Rota Talas ile Kayseri Girne Hattı, Benim Adım Talas, Talas Zaman Mekân İnsan Manzaraları, Yaman Dede ve Talas Nağmeleri gibi kültürel yayınlar da sergileniyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da 7'den 70'e her yaştan kitapseverlerle buluştuğu stantta ilçenin tarihi hakkında da bilgiler veriliyor. Başkan Yalçın'ın öğrencilerle buluşup sohbet ettiği stantta ayrıca büyüklerle de yakından ilgileniyor.

Fuarla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Büyükşehir Belediyemiz ve SUN Fuarcılık işbirliği ile şehrimizde gerçekleştirilen 7. Kayseri Kitap Fuarı'nın açılışını yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi birbirinden değerli yazarların ve yayınevlerinin misafir olacağı fuara ve de görülmeye değer güzelliğiyle Talas Belediyesi standına davet ediyorum" şeklinde konuştu.

7. Kayseri Kitap Fuarı'nın kapıları 20 Ekim Pazar gününe kadar kitapseverlere açık olacak.