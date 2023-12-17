İlber Ortaylı Safranbolu’da izdihama neden oldu

Ortaylı, "Kastamonu Türk kültürünün ana merkezlerinden biridir. Burası da Kastamonu'ya bağlıydı. Burası deri ticaretiyle meşhurdur, dericilik üzerine. Bu deriler Bartın'a kadar gidiyor. Oradan Karadeniz yoluyla ihraç ediliyor. Daha çok Rusya'ya. Onun için de zengin bir yer. Bu zenginlikler, bu konaklar normal bir Anadolu kasabasına ait şeyler değil. Bu konaklardan dolayı insanlar burada mutlu yaşamışlar" ifadelerini kullandı.

Ortaylı, konferans salonuna giremeyen hayranları için Mayıs’ta imza günü düzenlemek için tekrar geleceğini belirtti.