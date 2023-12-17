İlber Ortaylı Safranbolu’da izdihama neden oldu

Kaynak: İHA
Tarihçi İlber Ortaylı, Karabük Safranbolu’da konferansa katıldı. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alışının 29. Yılı dolayısıyla kente gelen Ortaylı’nın hayranları izdihama neden oldu.

Ortaylı, "Kastamonu Türk kültürünün ana merkezlerinden biridir. Burası da Kastamonu'ya bağlıydı. Burası deri ticaretiyle meşhurdur, dericilik üzerine. Bu deriler Bartın'a kadar gidiyor. Oradan Karadeniz yoluyla ihraç ediliyor. Daha çok Rusya'ya. Onun için de zengin bir yer. Bu zenginlikler, bu konaklar normal bir Anadolu kasabasına ait şeyler değil. Bu konaklardan dolayı insanlar burada mutlu yaşamışlar" ifadelerini kullandı.

aw100079-05.jpg

Ortaylı, konferans salonuna giremeyen hayranları için Mayıs’ta imza günü düzenlemek için tekrar geleceğini belirtti.

aw100079-03.jpg

aw100079-04.jpg

Son Haberler
Hindistan'da fabrikada patlama: 9 işçi öldü Dünya
Hindistan'da fabrikada patlama: 9 işçi öldü
Galatasaray taraftarın desteğiyle maça geri döndü Spor
Galatasaray taraftarın desteğiyle maça geri döndü
3 porsiyon kebabı yakmak için bakın kaç km koştu Video
3 porsiyon kebabı yakmak için bakın kaç km koştu
İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara ne kadar zam geldi? Gündem
İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara ne kadar zam geldi?
Küçük kızın teyzesi ve anneannesiyle güldüren çam ağacı diyaloğu: "En Müslüman sensin teyze" Video
Küçük kızın teyzesi ve anneannesiyle güldüren çam ağacı diyaloğu: "En Müslüman sensin teyze"
Nefes: Hamasetsiz Hamaset! Yazarlar
﻿Nefes: Hamasetsiz Hamaset!
Özbekistan’da ceditçilik Konferansı Yazarlar
﻿Özbekistan’da ceditçilik Konferansı