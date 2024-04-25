İlber Ortaylı sevdiği Türk romancıları açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İlber Ortaylı sevdiği Türk romancıları açıkladı
Youtube üzerinden yayın yapan Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın hazırlayıp sunduğu Cahille Sohbeti Kestim programının daimi konuğu İlber Ortaylı, beğenerek okuduğu Türk romancıları açıkladı.

Candaş Tolga Işık'ın kış mevsimi hakkında Ortaylı'yla gerçekleştirdiği sohbetin bir yerinde sözü Orhan Pamuk'un Kar romanına getirip "Siz Orhan Pamuk sever misiniz?" sorusuna “O Cevat Fehmi Başkut gibi yani ona benzer dediler, intihar dediler. Yani işte, onun mekanizmasını almış üstüne koymuş" açıklamasından sonra “Ben klasikleri okuyorum” dedi.

Orhan Pamuk sorusundan istediğini alamayan sunucunun “Siz Dostoyevskicisiniz değil mi? Yani genelde bizimkileri sevmiyorsunuz” demesi üzerine “Yo, bizimkileri de seviyorum” diye karşı çıkan Ortaylı’ya “Yaşar Kemal’i mi seversiniz?” sorusunu yöneltti. Ortaylı bu soruya “Yaşar’ı severim. Yaşar orijinal bir adamdır, orijinaldir. Hiç intihal yoktur, neyse nedir. Bazen çok uzatır. Mamafih tercümelerde eşi merhume Thilda Hanım çok kısaltırdı böyle lüzumsuz lafları ‘Ya sıkar mı milleti’ diye. Onun için mutlak kavga ederler ‘Vay beni yedin gene falan diye ama Fransızcada Thilda 'nın yaptıkları falan müthiş patladı. Öyle sol dünyanın rastgele tercüme eserleri gibi değil, hakikaten bir isim yaptı” diye cevap verdi.

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“SEBAHATTİN ALİ SEVİYORUM AMA BUNLARI DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Ortaylı’nın Yaşar Kemal hakkında paylaştığı fikirlerden sonra sunucunun bu sefer “Tanpınar sever misiniz?” sorusuna ise “Tanpınar severim ama ben Reşat Nuri seviyorum Türk edebiyatında, Hüseyin Rahmi seviyorum. Hiç bak intihal yok, hiç yok. Ahmet Rasim mesela hiç yok. Yani romancı bunlar ve roman bunlar” dedikten sonra sözlerine “Sebahattin Ali seviyorum ama bunları daha çok seviyorum. Bir de şeyi seviyorum ben, bizim yenilerden Puslu Coğrafyalar Atlası, İhsan Oktay Anar. İhsan Bey, severim onu yani o da iyidir” diye devam etti.

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