İlber Ortaylı son noktayı koydu: Türkiyeli değil, Türküm

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk mü, Türkiyeli mi tartışmalarıyla ilgili, "İstemiyorsan isteme. Senin beni kendi çamaşırın içine koyma hakkın yok. Bendeniz Türkiyeli değilim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ecnebi olsaydım Türkolog olurdum. Şu anda ben Türküm." dedi.

İlber Ortaylı son noktayı koydu: Türkiyeli değil, Türküm

Fatih Altaylı'nın zamanında sunduğu Teke Tek programına katılan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın videosu tekrar gündeme geldi. Ortaylı Türklük tartışmalarıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Türklüğün bir miras olduğunu belirten Ortaylı, "İsteyen Türk olur, istemeyen olmaz. Memleketin adı Türkiye olur." diyen Ortaylı, "Bendeniz Türkiyeli değilim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ecnebi olsaydım Türkolog olurdum. Şu anda ben Türküm. Bunu böyle biliyorum. Bu bir mirastır. Bunu benimsersin, devam ettirirsin, o şekilde ölürsün" şeklinde düşüncelerini belirtti.

Prof. Ortaylı, Türkçe'den uzak kalamayacağını ifade ederek, "Bu işin cıvıması, mantığın dışına çıkmak. Ben Türkçe''den uzak kalmayı yapamam. Zaten belli Türkçe''den uzak kalmayacağım. Türk dilinde yazıyor olmak. Türk şairisindir, Türk romancısısındır, Türk tarihçisisindir. Sovyet şairi, Sovyet yazarı, Sovyet tarihçisi gibi bir konsept gelmedi. Zaten o da Rusya'da tutmadı. Bu tutmaz. Kimse Amerikan tarihçisi demez. Halil İnalcık Amerika''da yazıyor diye Amerikan tarihçisi olmaz. Türkçe yazanlar, Türkçe yazıyorsa yazsın. Etnik kimliğini muhafaza etmek isteyen o dilde yazar. Bu çok açık bir şeydir. Mesela Türk dilinde yazanlar, saçma. Nizami Gencevi Türk''tür. Tek Türkçe beyiti yok. Bu fevkalade önemli bir olay. Yok Türkçe yazanlar boş laftır. Türkiyeli yazar falan beni hiç ilgilendirmiyor. O Türk edebiyatıdır. Etnik grubu beni ilgilendirmiyor. Meşhur şair Şehriyar, sureti katiyede Türk''tü ama Türk yazar değildi. Sonra Türkçe''ye başladı, Haydar Baba''yı yazdı ondan sonra Türk edebiyatının mensubu oldu." şeklinde ifadelerini paylaştı.

Öne Çıkanlar
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Son Haberler
Hangi tür üzüm her derde deva Şifalı Bitkiler
Hangi tür üzüm her derde deva
Jandarmadan kök kenevir yetiştiren eve operasyon Güncel
Jandarmadan kök kenevir yetiştiren eve operasyon
Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız Spor
Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı Dünya
Almanya’da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarı tepki topladı
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı' Güncel
Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı'
Satışa çıkarılan Antalya EXPO için açıklama geldi Güncel
Satışa çıkarılan Antalya EXPO için açıklama geldi
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü Güncel
Hatay'da yanan araç demir yığınına döndü