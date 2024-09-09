İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türkiye’nin saygın tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı tansiyon rahatsızlığıyla ilgili sağlık durumunu açıkladı.

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan sempozyum, İlber Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi.

Belediyeden yapılan duyuruda, "Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde bu akşam saat 19.00’da gerçekleştirilecek İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Ortaylı'nın sağlık durumu, hayranları ve takipçileri arasında endişe oluşturdu.

Ünlü tarihçi, durumu hakkında sosyal medya üzerinden bir video açıklama yaptı.

Flaş... Flaş... Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldıFlaş... Flaş... Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

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"YAKLAŞIK BİR İKİ HAFTA DİNLENMEM GEREKECEK"

Ortaylı açıklamasında, “Bir süredir tedavi görmekteyim ve bu tedavi bazı durumlarda sert reaksiyonlar gösterebiliyor. Yaklaşık bir iki hafta dinlenmem gerekecek. Umarım birkaç ay içinde yeniden toparlanmış olacağım” şeklinde bilgi verdi.

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