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İlber Ortaylı'dan 'siyasi yasak' çıkışı: Bir insanı ezeyim derken bazen onu...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı YouTube programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 'siyasi yasak' hakkında açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ortaylı, "Toplumda bir insanı ezeyim derken bazen onu olmayacağı yere de çıkarırsın" düşüncesini dile getirdi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 00:56
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İlber Ortaylı'dan 'siyasi yasak' çıkışı: Bir insanı ezeyim derken bazen onu...

İlber Ortaylı'dan 'siyasi yasak' çıkışı: Bir insanı ezeyim derken bazen onu...
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, KAFA TV youtube kanalında, "İlber Ortaylı İle Cahille Sohbeti Kestim" programında konuştu.

2023 seçimleri hakkında yorumlarda bulunan Ortaylı, gönüllü müşahit olunması için propaganda yaptığını söyledi. Nedenini ise "partilerde maalesef o direnç kalmamıştı" sözleriyle açıklayan Ortaylı, 2019 yerel seçimlerde gösterdiği performanstan dolayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu tebrik etti.

Ortaylı, "İstanbul İl Başkanlarından bir hanımefendiyi tebrik ediyorum. İyi düzenledi. 20 milyonluk yerde kolay iş değil o." ifadelerini kullandı. 'Siyasi yasak' konusunun hatırlatılması üzerine; yasağın "manasız" olduğunu söyleyen Ortaylı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Böyle şeyleri tasvip etmiyorum, bunlar gülünç şeylerdir. Siyasi yasak diye bir şey olmaz.

Yasak, manasız bir şeydir. Suç varsa ortada delili varsa cezası vardır yargısı vardır. Siyasi yasak ne demek?

Suçlu varsa ortada, açık bir suç delili varsa, kanun işe el koyar. Ama böyle fiktif (suni) yaratmalarla falan... Bir kere zaten bunun neticesi şu olur: Toplumda bir insanı ezeyim derken bazen onu olmayacağı yere de çıkarırsın."

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