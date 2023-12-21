İlber Ortaylı'nın yanıtı gündem oldu. ‘Evlilik insan doğasına aykırı mı?’ diye soruldu

Candaş Tolga Işık'ın YouTube programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'Evliliğin insan tabiatına aykırı olup olmadığı' soruldu.

Evliliğin insan doğasına uygun olduğunu belirten İlber Ortaylı şu şekilde konuştu:

"Çünkü insanların çoğu yalnız kalamaz. Hele Türkiye'de! Bu çok açık. Yalnız kalmak bir felakettir insanlar için. Hele boşanmaları öyle görürler. Çünkü hayatlarını kendilerince götürüp, çalışmaya alışmamışlar. Hiç değilse insanların bir kısmında bu yok. Onun için hemen evleniyorlar. Yalnız kalma korkusu var, mülkiyetin teminatı var. Bu küçümsenecek bir şey değil, çok büyük bir koruyuculuk. İktisadi tarafı var. Yani 'Ben evlilik dışı doğururum' denmez kazanın dışında. İnsanlar hakikaten teminatlı bir ana - baba istiyorlar."

"TÜRKLER AÇIK KALAMAZ"

"Türkler açık kalamaz!" diyen İlber Ortaylı, "Evlenip üçüncü gün yalnız yaşamaya başlayan var. Ruhen o evde aynı çatının altında yalnız yaşayabilirsin. Tabii bunu kural haline getirmek çok zor. Her halükarda Türk milleti yalnız yaşama kültürüne sahip olmayan bir takım. Bütün Akdeniz gibi. Biz de çok fazlasıyla. O yüzden bireyler ya evlenir ya da evlendirilir.” ifadelerini kullandı.