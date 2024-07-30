İlçe Emniyet Müdürü hastaneyi birbirine katıp doktora saldırdı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İlçe Emniyet Müdürü hastaneyi birbirine katıp doktora saldırdı!

Kayseri'de yaşanan bir olayda, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene sırası beklenirken İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve iki oğlu, bir doktora saldırı girişiminde bulundu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Pediatri Acil Bölümü'nde yaşanan bir olay, triyaj uygulamasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım, iki çocuğu ile birlikte doktor Erhan Çelik'in muayenehanesine girerek, tedavi sırasında yaşanan bir anlaşmazlık sebebiyle tartışma yarattı.

Yıldırım'ın, sıralamanın keyfi olarak yapıldığı iddiasına karşın, Dr. Çelik, triyaj sisteminin acil durumları belirleyen bir yöntem olduğunu ve her hastaya eşit davranılması gerektiğini vurguladı.

Remzi Yıldırım'ın "Sıra bizde, keyfinize göre hasta alıyorsunuz" sözlerine doktor Çelik, "Buna biz karar vermiyoruz. Triyaj sistemi öncelikli hastayı belirliyor biz de ona göre muayene ediyoruz. Herkesin aciliyeti var size öncelik tanıyamayız" karşılığını verdi.

f489213e-41e3-4512-94e2-624aec67b7ad.png

"SEN KİMSİN BİZE BAKMIYORSUN?"

Hastanede yaşanan tatsız olayda, İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın "Ben emniyet amiriyim, bakacaksın" demesi ve oğullarının "Sen kimsin bize bakmıyorsun" şeklindeki sözleri sonucunda gerginlik arttı ve arbedeye dönüştü. Olay yerinde bulunan diğer kişilerin araya girerek durumu yatıştırdığı ve tarafları ayırdığı öğrenildi.

KAMERALARI TOPLATIN TALİMATI

İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın, olayın ardından hastane güvenlik personeline güvenlik kameralarının toplanması yönünde emir verdiği öne sürüldü.

1461594.jpg

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Doktor Erhan Çelik, yaşanan bir olayın ardından, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'nın (HEKİMSEN) hukuk danışmanları eşliğinde Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne başvurarak, Yıldırım ve iki oğlu aleyhine şikayetçi oldu. HEKİMSEN'in hukuk temsilcileri, olayla ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını ve süreci yakından izleyeceklerini açıkladılar.

İlgili Haberler
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı: Telefonundaki görseller gerçeği ortaya çıkardı
Çocuk kavgasına büyükler karıştı. Anne ve 2 oğlu öldürüldü
İPA'dan korkutan 'deprem' tablosu! Sayısı 445'e ulaştı
Sağlık merkezini karıştıran kavga! Rahatsızlanan hekim için Bakanlık'tan açıklama geldi
Otomotiv devleri fabrika kapatırken telefon devi otomobil fabrikası kuruyor
TBMM'de 'mavi vatan' gerginliği! Hulusi Akar ateş püskürdü
Son Haberler
2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü Yerel Haberler
2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı Yerel Haberler
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
Erciş’te uyuşturucu madde ele geçirildi Yerel Haberler
Erciş’te uyuşturucu madde ele geçirildi
Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı Yerel Haberler
Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı
Bakanı Yerlikaya açıkladı: O şahıs gözaltına alındı Gündem
Bakanı Yerlikaya açıkladı: O şahıs gözaltına alındı
iPhone 17 özellikleri ve fiyatı sızdırıldı Teknoloji
iPhone 17 özellikleri ve fiyatı sızdırıldı