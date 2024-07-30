İlçe Emniyet Müdürü hastaneyi birbirine katıp doktora saldırdı!

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Pediatri Acil Bölümü'nde yaşanan bir olay, triyaj uygulamasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım, iki çocuğu ile birlikte doktor Erhan Çelik'in muayenehanesine girerek, tedavi sırasında yaşanan bir anlaşmazlık sebebiyle tartışma yarattı.

Yıldırım'ın, sıralamanın keyfi olarak yapıldığı iddiasına karşın, Dr. Çelik, triyaj sisteminin acil durumları belirleyen bir yöntem olduğunu ve her hastaya eşit davranılması gerektiğini vurguladı.

Remzi Yıldırım'ın "Sıra bizde, keyfinize göre hasta alıyorsunuz" sözlerine doktor Çelik, "Buna biz karar vermiyoruz. Triyaj sistemi öncelikli hastayı belirliyor biz de ona göre muayene ediyoruz. Herkesin aciliyeti var size öncelik tanıyamayız" karşılığını verdi.

"SEN KİMSİN BİZE BAKMIYORSUN?"

Hastanede yaşanan tatsız olayda, İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın "Ben emniyet amiriyim, bakacaksın" demesi ve oğullarının "Sen kimsin bize bakmıyorsun" şeklindeki sözleri sonucunda gerginlik arttı ve arbedeye dönüştü. Olay yerinde bulunan diğer kişilerin araya girerek durumu yatıştırdığı ve tarafları ayırdığı öğrenildi.

KAMERALARI TOPLATIN TALİMATI

İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın, olayın ardından hastane güvenlik personeline güvenlik kameralarının toplanması yönünde emir verdiği öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Doktor Erhan Çelik, yaşanan bir olayın ardından, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'nın (HEKİMSEN) hukuk danışmanları eşliğinde Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne başvurarak, Yıldırım ve iki oğlu aleyhine şikayetçi oldu. HEKİMSEN'in hukuk temsilcileri, olayla ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını ve süreci yakından izleyeceklerini açıkladılar.