İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş talimat! Ankara'nın ardından Balıkesir...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik ekibiyle il genelindeki okullara temizlik desteği sağlacağını duyurmasının ardından Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Whatsapp grubu üzerinden okul müdürlerine, “Büyükşehir’den asla talepte bulunmayın” mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

AYNISI ANKARA'YA DA YAPILMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okullarda temizlik malzemesi desteği isteyen 271 okuldan 113'ünün talebini geri çektiğini ve bazı okul müdürlerine "Belediyeden hiçbir şey istemeyin" şeklinde mesajlar gönderildiğini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Yavaş, duruma ilişkin tepkisini, “Biz zararlı bir şey vermiyoruz; temizlik malzemesi sağlıyoruz. Ayrıca okulları temizleme hizmeti de sunmak istiyoruz. Bu konunun bu denli ülke gündemine taşınmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Amacımız, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için tüm kurumlarla iş birliğine hazır olduğumuzu vurgulamak” şeklinde ifade etmişti.

ŞİMDİ DE SIRA BALIKESİR'DE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Dersimiz Eğitim Desteğimiz Temizlik” sloganıyla il genelindeki okullarda temizlik çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan okul temizlik ekibi, talep eden ve ihtiyaç duyan okullara giderek temizlik çalışması yapacak. Yine talep doğrultusunda, ihtiyaç duyan okullara temizlik malzemesi temin edilecek.

'BİR TALEPTE BULUNMAYIN' MESAJI

Akın’ın okullara temizlik desteği açıklamasının ardından Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Whatsapp grubu üzerinden okul müdürlerine, Büyükşehir’in temizlik desteğinden yararlanmak için talepte bulunmamaları gerektiği talimatını verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Whatsapp grubuna Büyükşehir’in kampanyasının görseli de eklenerek, okul müdürlerine, “Sayın müdürlerim ne siz idareciler ne de okul aile birlikleri/veliler/öğretmenler, böylesi bir talepte asla bulunmamalı. İyi niyetimizin suistimal edilebileceği bir konu. Lütfen dikkat edelim. Hayırlı akşamlar” mesajı gönderildi.