İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracı YKS dönüşü şarampole uçtu

Kaza, Tunceli-Hozat karayolu Çığırlı köyü yakınlarında akşam saatlerinde gerçekleşti. Murat Kaflı'nın (45) kullandığı 34 EHA 086 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada Kaflı, oğlu ve iki öğrencisi yaralanırken, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk yardım müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

YKS'den dönerken kaza geçiren Müdür Kaflı'nın bazı kırıklarının olduğu, ancak diğer yaralıların durumunun hayati tehliklerinin bulunmadığı ifade edildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.