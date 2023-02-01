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İlçede 'çiçek' alarmı. Onlarca küçükbaş hayvan telef oldu. Diğerleri karantinaya alındı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir köyde, ‘çiçek’ hastalığına yakalanan 100'ün üzerinde küçükbaş hayvan telef oldu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:06
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İlçede 'çiçek' alarmı

İlçede 'çiçek' alarmı. Onlarca küçükbaş hayvan telef oldu. Diğerleri karantinaya alındı
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İHA’nın haberine göre; Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tedbirleri artıran kaymakamlık, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde bulunan küçükbaş hayvanların 10 gün süreyle ağıllardan çıkartılmaması kararını aldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı Sulubük köyünde bir yetiştiricinin 100'ün üzerindeki küçükbaş hayvanı, "çiçek" hastalığından dolayı telef oldu. Karakeçili Kaymakamlığınca yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla küçükbaş hayvanların 10 gün süreyle ahır ve sallarda tutulması kararının alındığı bildirildi.

"Kaymakamlık emri" kararıyla, küçükbaş besi işletmesindeki hayvanların bulaşıcı hastalıklardan korunmasının hedeflendiği, tüm vatandaşlara ve kurumlara tebliğ edildiği belirtildi. Karara uymayanlara ise 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. maddesince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sulubük köyü muhtarı Doğan Mirza, “Köyümüzdeki hayvanlarda 'çiçek' hastalığı oluştu. 100'ün üzerinde de bayağı bir hayvan telef oldu. Onlar kireçlenerek imha edildi. Daha önce ben bildim bileli böyle bir hastalık hiç olmadı. Hayvanlar da şu an karantinada. 10 günlüğüne karantinaya alındı, bunların da dışarı çıkması yasak” söyledi.

Köyde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Orhan Güney ise, komşusunun hayvanlarında çıkan çiçek hastalığından dolayı tedbir aldıklarını belirterek, “Bizim köyde komşumuzun hayvanlarında çıkan çiçek hastalığından dolayı hayvanlarımızda tedbir aldık. Hayvanlarımızı dışarı çıkartmıyoruz sadece avlunun içerisinde dolandırıyoruz” dedi.

Köylerinde ilk defa çiçek hastalığının çıktığını anlatan Güney, “Hastalık geçene kadar hayvanlarımızı dışarı çıkartmıyoruz. Aşıyı yaptırdıktan sonra da hayvanlarımızı 6 gün daha dışarı çıkartmayacağız. Hastalık geçtikten sonra da hayvanlarımızı tekrardan doğaya çıkartacağız. Köyümüze bu zamana kadar böyle bir hastalık gelmedi. Komşumuzun da hayvanı hastalandı, ona da geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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