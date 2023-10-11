İLESAM’dan Yardımcı’ya 60. Sanat Yılı Vefa Etkinliği

Prof. Dr. Hayrettin İvin’in yönettiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Tokat Valisi Dr. Ayhan Nasuhbeyoğlu, Mehmet Yardımcı’yı Tokat Valiliği döneminden beri yakından tanıdığnı, özellikle şiirlerindeki özgün tavrını taktir ettiğini, Türk halk edebiyatına kazandırdığı Zileli âşıklar ve Zile halk kültürü üzerine çalşmaları nedeniyle tebrik ettiğini ve kendisinden daha nice eserler beklediğini belirtti.

Prof. Dr. Hayrettin İvgin de, “Türk halk edebiyatı ürünlerinin üniversitelerimizde ders olarak okutulması, Türk sözlü kültür ürünlerinin üniversite bünyesinde bilimsel olarak değerlendirilmesi ve edebi eserlerimizde yer almasının sağlanmasında Dr. Mehmet Yardımcı’nın payı ve katkısı çok büyüktür. Bugün ‘Türk halk edebiyatı’ üniversitelerimizde bir ders olarak okutuluyorsa bunda Dr. Mehmet Yardımcı’nın çok emeği ve gayretleri vardır” diye konuştu.

Halkbilimci, yazar ve HAKAK (Halk Kültürleri Araştırma Kurulu) başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu da yaptığı konuşmasında, “50 yıl önce yayınladığım Halay dergisinde Yardımcı’nın şiirlerini ve yazılarını yayımlamıştım. O, Türk edebiyatına kazandırdığı Esirî ve Hayrettin İvgin’le yayınlaığı Zefil Necmi gibi iki önemli âşıkla edebiyat tarihinde yerini almıştır” İfadelerini kullandı.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın da, “Mehmet Yardımcı, Zile halk kültürüne bir ömür adamış, Zile ve Zileli şair, yazar, bilim adamı, eren ve evliyalar üzerine sayısız yazılar yazmış, Zile Kültür Sanat Dergisi’nin yayımını sağlamış, 51 kitap, 200’e yakın sempozyum ve kongrelerde bildiri sunmuş, 200’ün üzerimde makale yaynlamış bir bilim adamı olarak kendini kanıtlamış bir kimliğe sahiptir. Zile Belediyesi encümeninin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Zile’de bir caddeye ‘Mehmet Yardımcı Caddesi’ adı verilmiştir” dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tüzer de konuşmasında: “Yardımcı’nın sadece bir akademisyen olarak kaleme aldığı araştırma ve tahlil içerikli yazıları değil aynı zamanda bir şair olarak da memleketim Zile için ortaya koyduğu eserleri, onunla yüz yüze tanışmadan evvel içerden bir bağ kurmama vesile oldu. İyi ki ‘tanış’ olmuşuz Mehmet Yardımcı hocamla” diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerimden Prof. Dr. Ali Yakıcı da şunları söyledi: “Yardımcı hocanın kitaplarını yıllarca üniversitede okuttum. Mehmet Yardımcı hakkında ne dersin deseler, kendini Zile halk kültürüne adamış, Zile sempozyumları yapmış, Zile Kültür Dergisi çıkarmış. Güçlü bir kalem ve iyi bir şair demek en isabetli söz olur.”

Zile Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz da konuşmasında, “Mehmet Yardımcı, Zile’nin bir çeşit kültürel belleğidir. Halen elinde Cönk, mecmua ve Âşık Çakır Kasım gibi âşıkların defterleri bulunmakta olup 1940’lı yıllarda Haşim Nezihi Okay’ın yayınlanması için bakanlığa teslim ettiği ve kaybolduğu sanılan Zileli Şairler dosyası Yardımcı hocanın arşivindedir. Kendi yayımladığı İz Bırakan Zileli Şairler kitabına ekleyerek Zileli bütün âşıkları bir araya getirmiştir. Yayıma hazır büyük bir âşıklar külliyatı yapmıştır” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanı Mustafa Özcivan ise “Alevi-Bektaşi kültürünü tam özümsemiş oluşu, 10 yıldır kopmayan bir dostluğumuzun oluşmasının zemini oldu ve o tarihten itibaren aralıksız her toplantımızda birlikte olduk. Dostumuz Yardımcı’ya daha nice yaşlar diler, Böyle güzel günlerde buluşmayı temenni ederim” dedi.

Halkbilim Uzmanı ve halk müziği araştırmacısı Necdet Kurt ise Mehmet Yardımcı’nın liseden öğrencisi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hocam, beni sürekli yönlendirerek müzikolojideki birikimimin akademik ortamda daha gelişip araştırmaya yönelerek yararlı bir mecraya girmesi için zorlamış ve halk biliminden yaptığım yüksek lisanstan sonra Hacettepe Üniversitesinde müzikolojiden doktoraya başlamama vesile olmuştur. Hocama sağlıklı bir yaşam dilerim.”

Şair, yazar, araştırmacı Ahmet Divriklioğlu’da “Yardımcı, şiirlerinde yöresel şiveyi kullanan sayılı şairlerdendir. Bunu özellikle devam ettirir, çünkü Zile'ye olan hasretin hüznünü bir nebze de olsa böyle hafifletmiştir” dedi.

Konuşma sırası Mehmet Yardımcı’ya geldiğinde Vali Dr. Ayhan Nasuhbeyoğlu ve Hayrettin İvgin tarafından İLESAM’ın hazırlattığı belge sunulduktan sonra Mehmet Yardımcı da kendisini anlatırken şiir serüvenini dile getirdi ve konuşmasında: “60. Sanat Yılımda şahsıma böyle güzide bir etkinlik düzenleyen İLESAM Genel Başkanı sayın Mehmet Nuri Parmaksız’ın şahsında emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi arz ederim” dedi. Yardımcı, şiire ve edebiyata attığı ilk adımları anlatıp, “İlk şiirim 1962’de Tercüman gazetesinin İNCİ ekinde yayınlandığı için 1962 esas alınarak sanatta 60 yılım olmuştur” dedi.

Etkinliğe; Büyükelçi Hulusi Kılıç, İLESAM Haysiyet Kurulu Başkanı/ Şair-Yazar-Eğitimci Hanifi Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı HAGEM Eski Genel Müdürü Nail Tan, Ankara Tokatlılar Derneği Başkanı İbrahim Ocak, Ankara Zileliler Derneği Başkanı Ali Kıyak, Halk Bilimci-Yazar-Araştırmacı Dr.Yaşar Kalafat, Araştırmacı-Yazar-Şair Songül Dündar da katıldı.