İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan sınavlarla çeşitli dillerde mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonları için personel alımı yapılacak. Fransızca ve Bulgarca için ikişer, İngilizce ve Rusça için ise toplam üç iletişim personeli alınacak.

Adaylar, 8 ile 19 Temmuz tarihleri arasında e-Devlet üzerinden İletişim Başkanlığı'nın Kariyer Kapısı portalı aracılığıyla başvurularını elektronik olarak gerçekleştirebilecekler. Başvuruların şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılmayacağı, yalnızca elektronik ortamda kabul edileceği belirtildi. İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.