İletişim Başkanlığı'ndan Sisi'ye selam. Nereden nereye...

Askeri darbeyle iş başına geldiği için o dönem Türkiye’nin sert eleştirilerine muhatap olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ilk kez Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya gelen Sisi’yi Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Görüşmeden yansıyan ilk karelerde iki liderin uzun uzun el sıkıştığı ve gülümseyerek poz verdiği anlar kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi arasında geçen görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları ele alındı. Ziyarette maliye, enerji, şehircilik ve sağlık alanlarında toplamda 17 anlaşma imzalandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SİSİ'Yİ ARAPÇA SELAMLADI

İletişim Başkanlığı'nın Mısır Cumhurbaşkanı'nı için hazırladığı pankart dikkat çekti. Pankartta Sisi Arapça olarak selamlanırken Türkçe'nin de aşağıda yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısırla köklü ilişkilerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Sisi 12 yıl sonra Türkiye'de

Son dakika... Erdoğan Sisi'yi havalimanında karşıladı