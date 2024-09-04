Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısırla köklü ilişkilerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Sisi 12 yıl sonra Türkiye'de

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti sonrası bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulundu. İki lider, resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan ve Sisi'nin yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları ele alındı. Ziyarette maliye, enerji, şehircilik ve sağlık alanlarında toplamda 17 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak bir açıklamada bulundu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, “İşbirliği, Sanayi, Ticaret, Savunma enerji dahil her alan ilerleme irademizi teyit ettik” dedi. Erdoğan, Türkiye ve Mısır’ın Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahip olduklarını ifade etti.

Gazze'de suç işleyen İsrail'li yetkililerin ceza alması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Erdoğan, “Bazı ülkeler halen İsrail ile destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyorlar. Netenyahu'nun tüm dünyayı tehdit eden katliam politikası için adımlar atılmıyor. Yanlıştan bir an önce dönülmesi için çağrımızı tekrarlıyorum. Bir çok konuda benzer tutumlara sahip olduğumuz Mısır ile işbirliklerimizi güçlendirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Mısır ile iş birliğni daha da ilerlettiklerini belirten Erdoğan, “Ülkelerimiz arasındaki köprü ve çok boyutlu ilişkileri sürekli güçlendiriyoruz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Ticaret ve ekonomi iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'ye bekliyoruz. Mısır'la enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek amacındayız. Mısır halkı Türk kültürü ve Türkçe'ye yoğun ilgi gösteriyor. Olumlu ivmenin turizm alanına da yansıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖLEN HER MASUMUN SORUMLUSU İSRAİL VE DESTEKÇİLERİ

Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkılarının hayati önem taşıdığını belirten Erdoğan, “Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümü için düzenli istişarelerde mutabık kaldık. Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahip. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların engelsiz akışı önceliğimiz olmaya devam ediyor. Gazze'ye yardımların yüzde 32'si Türkiye'den gitti. Türk Kızılayı ile AFAD ile iş birliği içinde hareket eden Mısır makamlarına teşekkür ediyorum. İsrail, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek işlediği suçlara yenisini ekliyor. İsrail yönetimi bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini, Filistin halkını açlığa, susuzluğa mahkum ederek kırmaya çalışmaktadır. Ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir. Mısır müzakerelere arabuluculuk yapıyor. Biz de bu sürece Dışişleri Bakanlığımız ve MİT ile destek veriyoruz ancak İsrail tarafının engelleyici tutumu devam ediyor” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN MISIR'A YÖNELİK İTHAMLARINI REDDEDİYORUZ

Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiklerini belirten Erdoğan, “İsrail üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık. Güney Afrika'nın UAD'da açtığı davaya müdahillik başvurumuzu ilettik. Gazze'de suç işleyen İsraillilerin mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, mahkeme salonlarıdır. Bazı ülkeler hala İsrail'e kayıtsız destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyorlar” dedi.

Erdoğan ve Sisi'nin yaptığı ortak açıklamanın ardından basın mensuplarından soru alınmadı.

Erdoğan'ın konuşmalarının ardından söz Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye verildi.

"TÜRK YATIRIMCILARA SUNDUĞUMUZ OLANAKLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Sözlerine teşekkürler başlayan Sisi, "Dost ülkeye ilk ziyaret köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir. Halkımın sevgisini ve selamlarını iletiyorum. Bizleri bir araya getiren birçok ortak paydamız var. Turizmle birlikte Türk halkı ile Mısır halkı arasında daha fazla iletişimin olduğunu gördük. Öte yandan ticaret. Artan Türk yatırımları ile temas daha da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şubat ayında ülkemizde yaptığı ziyaret ilişkilere ayrı bir ivme kazandırdı. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı yapma kararını orada aldık. Birçok alanda ortak adımlar atma kararı aldık ve bugünkü anlaşmalarda da bunları gözlemledik. Türk yatırımcılara sunduğumuz olanaklar bizim için önemli. Türklerin ülkemizde yatırım yapması ve ürünlerini farklı ülkelere ihracatta bulunmaları önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler bağlamında beraber koordinasyonun çok önemli olduğunun altını çizen Sisi, "İnsani krizlerin önüne geçmek için beraber çalışmalıyız diye karar aldık. Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere daha yoğun çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Suriye halkını olumsuz etkileyen krizin de son bulması konusunu ele aldıklarını belirten Sisi, "Türkiye ve Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Sudan meselesini de ele aldık. Mısır'ın çabalarını ilettim" ifadelerini kullandı.