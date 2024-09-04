Son dakika... Erdoğan Sisi'yi havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Türkiye’ye 12 yıl sonra gelen Sisi’ye ne satılacak?

SİSİ'NİN ONURUNA YEMEK VERİLECEK

İki lider yapacakları görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenleyecek, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi onuruna resmi akşam yemeği verecek.

İkili arasında konuşulacak konular arasında iki ülkenin ilişkilerinin gözden geçirilmesi, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımların ele alınması yer alıyor.

Bununla beraber halen devam eden Gazze katliamına ilişkin sorunlar ele alınıp güncel bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

SİSİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüşmeye dair yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ziyaretim iki ülke arasında yeni bir işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor.