İletişim Başkanlığı’nın seçim dönemi harcamaları rekor kırdı

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının Nisan ayını içeren bilançoları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın seçime çok kısa bir süre kala muslukları açtığını ortaya koydu. Mali verilere göre Başkanlık, Nisan ayında 2023’ün rekor harcamasını gerçekleştirdi.

Birgün’de yer alan habere göre, Başkanlığın Nisan ayı harcaması, 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 647 milyon 73 bin TL’lik toplam harcamasının yüzde 43,72’sini oluşturdu. İletişim Başkanlığı’nın Nisan ayı harcaması kayıtlara, 282 milyon 963 bin TL olarak geçti.

Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, Nisan’da yaptığı harcama itibarıyla merkezî yönetim kapsamındaki 12 kamu idaresini geride bıraktı.

Başkanlığın 2023 yılının ilk çeyreğinde yaptığı toplam harcamanın aylara göre dağılımı ise şöyle:

Ocak: 44 milyon 331 bin TL

Şubat: 188 milyon 810 bin TL

Mart: 130 milyon 968 bin TL

Nisan: 282 milyon 963 bin TL

2023 yılı için 1 milyar 631 milyon 576 bin TL’lik ödenek ayrılan İletişim Başkanlığı, yılık ilk çeyreğinde toplam ödeneğinin yüzde 40’ını tüketti.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik deep fake videolar hazırlandığı duyumu aldığını açıklamış, CHP’li yetkililer de yurt dışında bir ekibe bu talimatı veren kişinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğunu iddia etmişti.