İlhan Palut'tan Gökhan Akkan açıklaması

Kaynak: AA
İlhan Palut'tan Gökhan Akkan açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 5-0 yenildikleri Fenerbahçe maçında eleştirilen kaleci Gökhan Akkan ile ilgili açıklama yaptı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 5-0 yenildikleri Fenerbahçe maçında yediği goller nedeniyle eleştirilen kaleci Gökhan Akkan ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Palut, şunları söyledi:

"Futbolda goller yiyorsunuz, bazen rakip becerisiyle bazen bireysel hatalarla, bazen ayağınızdaki topu ıskalayabiliyor gol yiyebiliyorsunuz. Bazen kendi kalemize atıyorsunuz bazen de sahanın en gerisindeki adam kaleci hatalar yapabiliyor ama sonuç olarak hepsini takım olarak kalenizde görmüş oluyorsunuz.
Bugün içimizden bir arkadaşımıza destek olma zamanı. Hepimizin başına gelebilir.

Yediğimiz gollerden çok kendi oyuncumuzla taraftarlarımız arasındaki diyalog üzücü. Hiç olsun istemezdik.

Burayı toparlamaya çalışacağız. Hiç kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bunun teknik olarak psikolojik hasarları da var. Bunları da gidermeye çalışacağız."

Öne Çıkanlar
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Son Haberler
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor Sağlık
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi Yaşam
Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı Yerel Haberler
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis Gündem
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı? Sağlık
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı?
Yüzerek ülke değiştirdiler Dünya
Yüzerek ülke değiştirdiler
Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki Gündem
Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki