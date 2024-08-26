İlhan Palut'tan Gökhan Akkan açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 5-0 yenildikleri Fenerbahçe maçında yediği goller nedeniyle eleştirilen kaleci Gökhan Akkan ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Palut, şunları söyledi:

"Futbolda goller yiyorsunuz, bazen rakip becerisiyle bazen bireysel hatalarla, bazen ayağınızdaki topu ıskalayabiliyor gol yiyebiliyorsunuz. Bazen kendi kalemize atıyorsunuz bazen de sahanın en gerisindeki adam kaleci hatalar yapabiliyor ama sonuç olarak hepsini takım olarak kalenizde görmüş oluyorsunuz.

Bugün içimizden bir arkadaşımıza destek olma zamanı. Hepimizin başına gelebilir.

Yediğimiz gollerden çok kendi oyuncumuzla taraftarlarımız arasındaki diyalog üzücü. Hiç olsun istemezdik.

Burayı toparlamaya çalışacağız. Hiç kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bunun teknik olarak psikolojik hasarları da var. Bunları da gidermeye çalışacağız."