İlhan Şeşen’in cenazesinde kriz! Tabutu yarım saat asansörde mahsur kaldı

Akciğer kanseri nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden İlhan Şeşen için Kadıköy Caddeboostan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törenin ardından kültür merkezinden çıkarılan Şeşen'in cenazesi ara katta arıza yapması sebebiyle asansörde mahsur kaldı.

Ekiplerin çalışmasıyla asansörden çıkarılan cenaze Üsküdar'da kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

SEVDİĞİ ŞARKILAR SÖYLENEREK UĞURLANDI

Konuşmaların ardından sahneye tabutun yanına çıkan çalışma arkadaşları İlhan Şeşen'i sevdiği şarkıları söyleyerek salondan uğurladı.

CENAZE ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

İlhan Şeşen'in cenazesi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nden çıkartılacağı sırada konulduğu asansör arızalanarak ara katta asılı kaldı. Görevlilerin yaklaşık 25 dakikalık uğraşlarının ardından asansörden kalan cenaze ve asansördekiler kurtarıldı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Törenin ardından Üsküdar Şakirin Cami'ne getirilen İlhan Şeşen, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızı Melis ve oğlu Fuat Şeşen'in hazır bulunduğu cenazede İlhan Şeşen'i son yolculuğunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, sanatçı Orhan Gencebay aile fertleri ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.

Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı.

Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı.

2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.