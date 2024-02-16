İliç Belediye Başkanı’nın yeğenin de toprak altında olduğu ortaya çıktı

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta öğle saatlerinde Elazığ’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan göçük ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Göçme sonucunda resmi kaynakların açıkladığı verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. Facianın 4. gününde de toprak altında kalan kayıp işçileri arama çalışmaları sürüyor.

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın İliç Belediyesini ziyareti sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘YEĞENİM DE GÖÇÜK ALTINDA’

Çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli arayarak bilgi aldığını belirten Gürbüz, “Devletimizin bütün gücüyle herkes burada çalışıyor. En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında. Hepsi benim yeğenimdi, akrabamdı” diye konuştu.