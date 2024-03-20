İliç maden faciası soruşturmasında 1 mühendis daha tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İliç'teki maden ocağında 13 Şubat'ta gerçekleşen toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan mühendis A.R.K., sorgusunun sonrasında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu zanlılar, maden şirketinde mühendis, yönetici pozisyonlarında çalışanlardan oluşuyor.