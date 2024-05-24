İliç maden faciası soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

İliç’te 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun ardından gözaltına alınan şirket çalışanı 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.
Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları tespit edilen şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü S.Ç, operasyon şefi F.Y, proje koordinatörü Ö.A. ve delme patlatma mühendisi M.K, bulundukları illerdeki adliyelere ifadeleri alınmak için çağırılmıştı.
Savcılık sorgusunun ardından 4 zanlı, sevk edildikleri hakimlikler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.