İliç maden faciası soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Kaynak: İHA
İliç maden faciası soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki meydana gelen maden faciasına ilişkin başlatılan dava kapsamında 4 kişi daha tutuklandı. Böylelikle dava kapsamında tutuklananların sayısı 12’ye yükseldi.

İliç’te 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun ardından gözaltına alınan şirket çalışanı 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.

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Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları tespit edilen şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü S.Ç, operasyon şefi F.Y, proje koordinatörü Ö.A. ve delme patlatma mühendisi M.K, bulundukları illerdeki adliyelere ifadeleri alınmak için çağırılmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından 4 zanlı, sevk edildikleri hakimlikler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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