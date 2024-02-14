İliç'e göz göre göre felaket getiren altın şirketin hisseleri çakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İliç'e göz göre göre felaket getiren altın şirketin hisseleri çakıldı
Erzincan İliç'deki Çöpler Altın Madeni'ni işleten Anagold Madencilik'in büyük hissedarı olan ve Amerika borsasında işlem gören SSR Mining'in hisseleri olayın ardından çakıldı. Şirketin hisseleri yüzde 60 düşüş yaşadı.

Erzincan'ın İliç ilçesine felaketi taşıyan şirket SSR Mining'in hisseleri Amerikan borsasında çakıldı. SSR Mining'ih hisseleri dünyada en çok işlem gören Nasdaq endeksinde tepetaklak oldu.

Göz göre göre gelen felakete imza adan Erzincan İliç'deki Çöpler Madenini işleten Anagold Madenciliğin büyük hissedarı olan ve NASDAQ'da işlem işlem gören SSR Mining'in hisseleri olayın ardından adeta çakıldı.

YÜZDE 60 KAYIP YAŞADI

Siyanürle altın ayrıştıran ve yaşanan bu olaydan sonra bölgeye çevre felaketi getiren şirketin hisseleri seans açılışında 8,25-8,30 dolar aralığında işlem görüyordu. Türkiye'den gelen ve 9 işçinin milyonlarca ton toprağın altında kaldı haberinden sonra hisseler tepetaklak oldu. Hisseler yüzde 60 değer kaybederken, 8,30 dolardan 3,76 dolara kadar geriledi.

Amerika merkezli SSR Mining, Türkiye dışında Kanada ve Arjantin'de de madencilik faaliyeti yapıyor.

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