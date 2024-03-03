İliç'teki faciada iki tutuklama daha

Kaynak: DHA
İliç'teki faciada iki tutuklama daha
Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasına ilişkin soruşturmada 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi Toplam tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

Erzincan İliç’te siyanürle altın aranan maden ocağında sinayür atıklarının biriktirildiği alandaki heyelan nedeniyle 9 işçi toprak altında kalımıştı. İşçileri çalışmaları 18 gündür devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 9 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, mühendis İ.T. ile K.M.A. da gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8’e yükselmiş oldu.

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YÖNETİM KURULU BAŞKANINA YURT DIŞI YASAĞI

Ayrıca soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

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