İliç'teki faciada iki tutuklama daha

Erzincan İliç’te siyanürle altın aranan maden ocağında sinayür atıklarının biriktirildiği alandaki heyelan nedeniyle 9 işçi toprak altında kalımıştı. İşçileri çalışmaları 18 gündür devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 9 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, mühendis İ.T. ile K.M.A. da gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8’e yükselmiş oldu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANINA YURT DIŞI YASAĞI

Ayrıca soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.