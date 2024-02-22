İliç'teki maden sahasının altından geçen fay hattı haritadan silinmiş

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold’un işlettiği altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı felaketin üzerinden 10 gün geçti.

Durdurulan arama-kurtarma çalışmaları hala başlamazken milyonlarca ton siyanür ve sülfürik asitli toprak altında kalan madencilerin ailelerinin bekleyişi sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından, "Yaparsa AK Parti yapar!" diyerek maden sahasına ilişkin dikkat çeken bir gerçeği açıkladı.

Yavuzyılmaz, maden sahasının altından geçen fay hattının, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) yayınladığı 2013 yılı Resmi Diri Fay Hatları Haritası'nda yer almasına rağmen 2023 yılında yayınlanan haritadan ise silindiğini ifade etti.

Yavuzylmaz, haritalara da yer verdiği paylaşımına şu notu düştü:

"MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok! Kaynak: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2013 ve 2023 yıllarına ait Resmi Diri Fay Haritaları"