İliç’teki madende arama çalışmaları sürüyor

Kalan 4 işçiye ulaşmak için arama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Olayın üzerinden 114 gün geçerken, İliç’teki maden ocağında 24 saat esasına göre çalışan ekipler, toprak altında kalan işçileri bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, çalışmalar ve DNA sonuçları hakkında en geç önümüzdeki pazar günü kamuoyuna doğru ve yetkili kaynaklardan bilgi verileceği belirtildi. Yetkililer, "İliç ilçesindeki canlarımıza ulaşmak için birimlerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Günlerdir bekleyen aile yakınlarını ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için birkaç gün süreye ihtiyaç vardır. En geç pazar günü yapılan çalışmalar ve DNA sonuçları hususunda kamuoyuna doğru ve yetkili ağızlardan bilgilendirme yapılacaktır," ifadelerini kullandı.