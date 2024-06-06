İliç’teki madende arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA
İliç’teki madende arama çalışmaları sürüyor

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı kazada, geçen süre zarfında 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kalan 4 işçiye ulaşmak için arama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Olayın üzerinden 114 gün geçerken, İliç’teki maden ocağında 24 saat esasına göre çalışan ekipler, toprak altında kalan işçileri bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, çalışmalar ve DNA sonuçları hakkında en geç önümüzdeki pazar günü kamuoyuna doğru ve yetkili kaynaklardan bilgi verileceği belirtildi. Yetkililer, "İliç ilçesindeki canlarımıza ulaşmak için birimlerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Günlerdir bekleyen aile yakınlarını ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için birkaç gün süreye ihtiyaç vardır. En geç pazar günü yapılan çalışmalar ve DNA sonuçları hususunda kamuoyuna doğru ve yetkili ağızlardan bilgilendirme yapılacaktır," ifadelerini kullandı.

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