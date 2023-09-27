İlişki tavsiyeleriyle tanınan Esra Ezmeci tesettüre girdi

Cinsellik ve ilişki yorumlarıyla sık sık gündem olan Esra Ezmeci, Mevlit Kandili için camiye gitti. Ezmeci buradan tesettürlü fotoğraflarını paylaştı.

İlişki tavsiyeleriyle tanınan Esra Ezmeci tesettüre girdi

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, cinsellik ve ilişki tavsiyeleri ile gündeme geliyor.

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Kendisine yöneltilen soruları son derece açık bir şekilde yanıtlayan Ezmeci, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ezmeci, bu kez Mevlit Kandili paylaşımıyla konuşuldu.

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Kandil için Sultan Ahmet Camii’ne giden Ezmeci, buradan tesettürlü fotoğraflarını paylaştı. 6 milyon takipçisi bulunan Ezmeci’ye yorumlar da gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları, “Başörtüsü çok yakışmış” yorumunda bulundu.

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EZMECİ PAYLAŞIMINDA ŞU CÜMLELERİ KULLANDI

''İnanç insana en iyi gelen şeydir. Bugün neye inanır ve isterseniz Allah size o niyetlerin, isteklerin kapısını açsın. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Mevlit Kandiliniz mübarek olsun.''

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