İlk defa dron gören iki köylünün görüntüsü güldürdü! Biri traktörün altına girerken diğeri tam siper yattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çiftçi babasını ‘Dron görürsen onlarla iyi geçin, ilk köylülere saldırıyorlar' diyerek korkutan genç, babasının görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.

22 yaşındaki Hilmi Tunahan Karakaş, yeni aldığı dron sonrası Elmalı'da çiftçilik yapan 55 yaşındaki babası Mehmet Karakaş'a şaka yapmak istedi. Karakaş, dron aldığını bilmeyen babasına, "Dron saldırıları oluyor ve ilk köylerden başlıyorlar. Onları görürsen iyi geçin" diye uyarıda bulundu.

DRONU GÖRÜNCE YERE YATTILAR

Karakaş, çalıştırdığı dronu tarlada çalışan babasının yanına yolladı ve tarlaya gitti. Dronu yanı başında görünce neye uğradığını şaşıran baba, bir süre adeta donakalırken, aklına oğlunun dedikleri geldi. Hemen yere yatan baba, traktörün altına saklanırken, yanında bulunan akrabası yaşlı adam da aynı şekilde yere yattı.

OĞLUNU GÖRÜNCE DERİN BİR OH ÇEKTİ

Genç, dronu bu sefer traktör altında gizlenen babasının yanına kadar gönderirken, adamı korkusu daha da arttı. Cep telefonuyla yanına gelen dronu çekmeye başlayan baba, dronun traktöre çarpıp yere düşmesiyle, oğlunun şaka yaptığını anlayarak derin bir ‘oh' çekti.