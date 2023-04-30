İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi

İçerisinde cerrahi ekipmanların da dahil olduğu yaklaşık sekiz tonluk insani yardım Sudan'a ulaştı. Yardımları ülkeye getiren uçak iniş yaptı.

Çoğu hastanenin çatışmaların etkisiyle servis dışı kaldığı ülkede, yapılan bu yardımlar sayesinde ilk etapta bin 500 hastanın tedavi edilebileceği açıklandı.

İnsani yardım personelini de taşıyan uçak, Amman'dan havalanarak çatışmaların yoğunlaştığı Hartum'un 850 km doğusundaki sahil kasabası Port-Sudan'a indi. Sudan hava sahasının, Hartum havaalanında çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan beri kapalı olduğu bildirildi.

Yardım malzemeleri arasında, anestezik ürünler, sargılar, dikiş malzemeleri ve diğer cerrahi malzemelerinin olduğu bilgisi verildi.