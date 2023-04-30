İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi

Yaklaşık üç haftadır devam eden iç karışıklıklar sebebiyle ülkeden yabancı vatandaşların tahliyesi devam ederken, insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli yardım uçağı ülkeye indi.

İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi

İçerisinde cerrahi ekipmanların da dahil olduğu yaklaşık sekiz tonluk insani yardım Sudan'a ulaştı. Yardımları ülkeye getiren uçak iniş yaptı.

Çoğu hastanenin çatışmaların etkisiyle servis dışı kaldığı ülkede, yapılan bu yardımlar sayesinde ilk etapta bin 500 hastanın tedavi edilebileceği açıklandı.

İnsani yardım personelini de taşıyan uçak, Amman'dan havalanarak çatışmaların yoğunlaştığı Hartum'un 850 km doğusundaki sahil kasabası Port-Sudan'a indi. Sudan hava sahasının, Hartum havaalanında çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan beri kapalı olduğu bildirildi.

Yardım malzemeleri arasında, anestezik ürünler, sargılar, dikiş malzemeleri ve diğer cerrahi malzemelerinin olduğu bilgisi verildi.

BM'ye göre Hartum'daki hastanelerin yalnızca %16'sı çalışıyor, doktor eksikliği ve tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle durum 'felaket' olarak tanımlanıyor.

Öne Çıkanlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Son Haberler
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi Güncel
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı Güncel
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi Spor
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti Güncel
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı Spor
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı