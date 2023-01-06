İlk kez oy kullanacak 2,5 milyon öğrencinin bunu yapması gerekiyor: Yoksa oy kullanamayacaklar

Normal tarihi 18 Haziran olan seçimlerin öne alınması beklenirken, tarihin yol açacağı sonuçlar da tartışılıyor.

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması için seçimin 3 Nisan'da yapılması gerektiğini ve mayısta seçim yapılacaksa üniversite öğrencilerinin ikametgahını bugünden ayarlaması gerektiğini iddia etti. Gezici, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan aday olacaksa 2 Şubat’a kadar bunu yasal bir düzenlemeye sokması gerekiyor. Bu düzenlemeye göre de seçimi 3 Nisan’da yapması gerekiyor.

Seçim resmi olarak 18 Haziran’da görünüyor fakat bu tarihlerde seçimin yapılması mümkün değil. Neden mümkün değil? Birincisi gençlerin oy kullanmasını istemiyorlar. 18 Haziran’da gençler büyük bir katılımla sandığa gidebilir. Bu nedenle haziran ayında bir seçim yapılmaz. İktidar her seçim öncesi seçim kanununu değiştirmiştir. Yani 2014’ten beri her seçim öncesi sistemi değiştirerek ilerlemiştir.

Bu seçimde üniversitede okuyan öğrenci sayısı 8 milyon. Bunun yaklaşık 3 milyonu lisans öğrencisi ve yaklaşık 2,5 milyonu ilk kez oy kullanacak. 2,5 milyonun aşağı yukarı 3-4 puana denk geldiğini söyleyeyim.

Bu öğrenciler oy kullanamayacak, çünkü hükümet bir yasa çıkardı. Eskiden listede adınız yoksa 10-15 gün içinde revize edilirdi ve oy kullanılabilirdi. Ama bu kaldırıldı ve 3 ay öncesinden ikametinizde oturma şartı getirildi.

Diyelim ki Hakkari’de oturan Mustafa Amca’nın seçime 2 ay kala tayini Ankara’ya çıktı, bu kişi oy kullanamaz. Örneğin İstanbul’da okuyan bir çocuk İzmir’e gitti, ikametgahını almadıysa oy kullanamaz. Yani seçim tarihinden 3 ay öncesinde ikametini alması gerekiyor. Eğer seçim mayısta olacaksa bu ay içinde ikametlerini almaları gerekiyor, eğer seçim nisanda olursa oy kullanamayacaklar.

'İKTİDAR GENÇLERİ İKNA ETMEYE ZORLANIYOR'

Gençlerin AKP’ye oy verme oranı çok düşük. İktidar da en zor seçmen grubu olarak bu grubu gördüğü için ve ikna etmekte zorlandığı için enerjisini harcamamaya başladı. Bakmayın Mardin’de Şanlıurfa’da gençlerle bir araya geldiklerine. Dünyada değişen bir demokrasi kavramı var. Türkiye’de demokrasi, bürokrasi ve hukukun rafa kaldırıldığı bir süreçte siz gençlere. ulaşamazsınız. Verdiğiniz sözler ve vaatler boşa düşer."

SEÇİM YASASI DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRDİ?

Murat Gezici'nin bahsettiği, 6 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan seçim yasasına dair değişiklik şöyle:

MADDE 8- 298 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak mahalli idareler genel seçiminde, birinci fıkra gereğince yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden üç ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılır.”

MADDE 9- 298 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilirler.”

MADDE 10- 298 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde, bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine resen yapılacak araştırma ve inceleme neticesinde, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde seçmen kaydı dondurulmaz ve bir önce kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam eder.”