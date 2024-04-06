İlk kez yan yana poz verdiler. Fotoğrafın altına Fransızca not yazdı

Netflix’in "Kuş Uçuşu" dizisinin 3. sezonu ile yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Birce Akalay birkaç hafta önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti.

Sessizliklerini bozmayan ünlü çift, birkaç hafta önce beraber Bodrum'a giderek deniz sezonunu açmışlardı.

“BUNU SEVİYORUM”

Aşkları son sürat devam eden çiftin rotası bu kez Paris oldu. Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’la bir karesini paylaşarak aşkını herkese ilan etti.

Akalay, Paris tatilinde çekildikleri fotoğrafa Fransızca “Je l’adore” yani “Bunu seviyorum” notunu düşerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hakan Kurtaş, Akalay’ın paylaşımına kalp ve alev emojileriyle yorum yaptı.

Ayrıca Akalay, Fransa’da çektiği birkaç fotoğrafı da takipçilerinin beğenisine sundu.