İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı: Afife Jale

SAHNE YAŞAMI

Yamalar isimli tiyatro oyununun ardından, Tatlı Sır oyununda “Neyir” rolünü alan Afife Jale, sahnede olduğu sırada polis tarafından tutuklanmak üzereyken kaçmayı başardı. Vasfi Roza Zobu'nun anılarında aktardığına göre, Kadıköy Polis Başkomiseri, Türk ve Müslüman bir kadının sahnede bulunmasını İslam’a aykırı bulmuş ve kendisini tutuklamak istemişti.

Tatlı Sır’dan bir sonraki oyunu Odalık’ta da polis engeli ile karşılaşan Afife Jale, bu kez kaçmayı başaramadı ve sokakta yakalanarak gözaltına alındı.