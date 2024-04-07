İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı: Afife Jale

Afife Jale, hiçbir sevginin kendisine tiyatronun boşluğunu dolduramayacağını düşünerek yeniden morfin tedavisine devam etmeye karar vermiş fakat tedavi sürecinden kimseye bahsetmemiştir. Afife Jale bir gün odasında dinlenirken eşi Selahattin Pınar onu, damarına morfin enjekte ederken görmüş ve daima Jale’nin yanında olmuştur fakat Jale’nin "Terk et beni yoksa sende mahvolacaksın" uyarılarından sonra ayrılmışlardır.
Kimsesiz kalan Jale, yaşamının son dönemlerinde de uyuşturucu bağımlılığından kurtulamamış ve Darülbedayi’den arkadaşlarının yardımı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştır. 24 Temmuz 1941 tarihinde, 39 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur.