İlk yarı bitti. Devam çocuklar aynen devam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlk yarı bitti. Devam çocuklar aynen devam

İlk yarı sona ererken maçta gol sesi çıkmadı.

A Milli Takımımız EURO 2024 F Grubu'ndaki 3. ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Hamburg Stadı'nda on binlerce taraftarımızın önünde oynanan mücadelede ilk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada henüz gol sesi çıkmasada 20. dakikada Borak'ın ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile millilerimiz önemli bir avantaj elde etti.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Her iki maçın skorunun da böyle bitmesi halinde millilerimiz grubu ikinci sırada bitirerek Avusturya'nın rakibi olacak.

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