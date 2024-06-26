İlk yarı bitti. Devam çocuklar aynen devam

A Milli Takımımız EURO 2024 F Grubu'ndaki 3. ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Hamburg Stadı'nda on binlerce taraftarımızın önünde oynanan mücadelede ilk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada henüz gol sesi çıkmasada 20. dakikada Borak'ın ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile millilerimiz önemli bir avantaj elde etti.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Her iki maçın skorunun da böyle bitmesi halinde millilerimiz grubu ikinci sırada bitirerek Avusturya'nın rakibi olacak.